В Астане проходит cовещание министров иностранных дел прикаспийских государств

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ В столице Казахстана Астане проходит Совещание министров иностранных дел прикаспийских государств.

Как сообщает Report со ссылкой на Казинформ, открывая мероприятие, глава казахстанского МИД Ерлан Идрисов сказал, что встреча в таком формате в Казахстане проходит впервые и знаменует собой важный этап подготовки к пятому саммиту "каспийской пятерки".

"Несмотря на солидную правовую базу, "каспийская пятерка" намерена и дальше наращивать темп разработки международных договоров в различных сферах. Это в первую очередь касается вопросов подготовки межведомственных протоколов по соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море по отдельным направлениям между компетентными органами", - заявил Е. Идрисов.

"На сегодняшний день на рассмотрении сторон находится ряд проектов соглашений. Согласно предварительной договоренности, вопрос о ходе работ по пятисторонним отраслевым документам станет одним из пунктов повестки дня нашей встречи", - добавил Е. Идрисов.

Отметим, что на заседании принимает участие глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.