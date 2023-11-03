В Астане проходит 10-й юбилейный саммит ОТГ

В Астане проходит 10-й юбилейный саммит Организации тюркских государств (ОТГ).
Как сообщает Report, открывая мероприятие, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствовал всех участников саммита.
В своем вступительном слове президент Казахстана поздравил президента Ильхама Алиева и азербайджанский народ с обеспечением Азербайджаном своей территориальной целостности. По его словам, Азербайджан реализовал резолюции ООН, обеспечив суверенитет на всей своей территории.
09:56
В Астане проходит 10-й юбилейный саммит Организации тюркских государств (ОТГ).
Как сообщает командированный в Астану сотрудник Report, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Главы государств сделали совместное фото.