В Астане проходит 10-й юбилейный саммит ОТГ

В Астане проходит 10-й юбилейный саммит Организации тюркских государств (ОТГ).

В Астане проходит 10-й юбилейный саммит Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, открывая мероприятие, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствовал всех участников саммита.

В своем вступительном слове президент Казахстана поздравил президента Ильхама Алиева и азербайджанский народ с обеспечением Азербайджаном своей территориальной целостности. По его словам, Азербайджан реализовал резолюции ООН, обеспечив суверенитет на всей своей территории.

09:56

В Астане проходит 10-й юбилейный саммит Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает командированный в Астану сотрудник Report, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Главы государств сделали совместное фото.