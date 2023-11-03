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В Астане проходит 10-й юбилейный саммит ОТГ

В Астане проходит 10-й юбилейный саммит ОТГ В Астане проходит 10-й юбилейный саммит Организации тюркских государств (ОТГ).
Внешняя политика
3 ноября 2023 г. 10:15
В Астане проходит 10-й юбилейный саммит ОТГ

В Астане проходит 10-й юбилейный саммит Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, открывая мероприятие, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствовал всех участников саммита.

В своем вступительном слове президент Казахстана поздравил президента Ильхама Алиева и азербайджанский народ с обеспечением Азербайджаном своей территориальной целостности. По его словам, Азербайджан реализовал резолюции ООН, обеспечив суверенитет на всей своей территории.

09:56

В Астане проходит 10-й юбилейный саммит Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает командированный в Астану сотрудник Report, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Главы государств сделали совместное фото.

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Версия на азербайджанском языке Astanada TDT-nin 10-cu yubiley Zirvə görüşü keçirilir - YENİLƏNİB
Версия на английском языке 10th Summit of OTS being held in Astana

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