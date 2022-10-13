В Астане организован неофициальный обед в честь глав государств СНГ

13 октября в Астане был организован неофициальный обед в честь глав государств СНГ.
В Астане организован неофициальный обед в честь глав государств СНГВ Астане организован неофициальный обед в честь глав государств СНГ 13 октября в Астане был организован неофициальный обед в честь глав государств СНГ.
Внешняя политика
13 октября 2022 г. 21:51
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Версия на азербайджанском языке Astanada MDB dövlət başçılarının şərəfinə qeyri-rəsmi nahar təşkil olunub