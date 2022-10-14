В Астане началась трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, России и Армении

В Астане началась трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, России и Армении.

В Астане началась трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, России и Армении Джейхуна Байрамова, Сергея Лаврова и Арарата Мирзояна.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Открывая встречу, глава МИД РФ предложил Азербайджану и Армении сверить часы по выполнению трехсторонних договоренностей: "Сегодня очень удобный повод пообщаться на эту тему и посмотреть, что мы можем доложить нашим лидерам относительно выполнения договоренностей, которые они подписали".

В свою очередь глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отметил: "С нашей стороны мы сделаем особый фокус на том измерении постконфликтного урегулирования, за которое непосредственно отвечают министры иностранных дел: это вопросы мирного договора".