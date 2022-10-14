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В Астане началась трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, России и Армении

В Астане началась трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, России и Армении В Астане началась трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, России и Армении.
Внешняя политика
14 октября 2022 г. 08:40
В Астане началась трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, России и Армении

В Астане началась трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, России и Армении Джейхуна Байрамова, Сергея Лаврова и Арарата Мирзояна.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Открывая встречу, глава МИД РФ предложил Азербайджану и Армении сверить часы по выполнению трехсторонних договоренностей: "Сегодня очень удобный повод пообщаться на эту тему и посмотреть, что мы можем доложить нашим лидерам относительно выполнения договоренностей, которые они подписали".

В свою очередь глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отметил: "С нашей стороны мы сделаем особый фокус на том измерении постконфликтного урегулирования, за которое непосредственно отвечают министры иностранных дел: это вопросы мирного договора".

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Версия на английском языке Tripartite meeting of FMs of Azerbaijan, Russia and Armenia begins in Astana
Версия на азербайджанском языке Astanada Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan XİN başçılarının üçtərəfli görüşü başlayıb

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