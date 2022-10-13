Президент Ильхам Алиев выступил на пленарном заседании саммита СВМДА в Астане

Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) начал работу в Астане. Участие в нем принимает, в том числе и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

13 октября в Астане проходит пленарное заседание 6-го Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Как передает Report, в мероприятии принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Главы государств и правительств сделали совместное фото.

Президент Ильхам Алиев выступил на пленарном заседании.

08:15

Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) начал работу в Астане. Участие в нем принимает, в том числе и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Как передает Report, встреча началась с церемонии приветствия глав делегаций, прибывающих на саммит, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым как руководителем принимающей стороны. Лидеры по традиции сделали общее фото и перешли в зал заседаний, где состоятся переговоры.

В повестке встречи - вопросы экономического сотрудничества в Азии, поддержания мира и стабильности на континенте, а также тематика гуманитарного взаимодействия. По инициативе казахстанского председательства планируется дать старт переговорам о реформировании объединения.

В деятельности СВМДА принимают участие страны, которые занимают порядка 90% территории Азии и в которых проживает почти половина населения земного шара. Сейчас Совещание объединяет 27 государств, среди которых Россия, Азербайджан, Ирак, Иран, Казахстан, Катар, Кыргызстан, Палестина, Таджикистан, Турция и Узбекистан.