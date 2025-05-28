В Астане состоялся прием по случаю Дня независимости Азербайджана

В казахстанской столице Астане состоялся дипломатический прием, организованный посольством Азербайджана по случаю 28 Мая - Дня независимости нашей страны.

В казахстанской столице Астане состоялся дипломатический прием, организованный посольством Азербайджана по случаю 28 Мая - Дня независимости нашей страны.

Как сообщает казахстанское бюро Report, на приеме присутствовали министр транспорта Казахстана Марат Карабаев, представитель президента Азербайджана по вопросам климата, президент СОР29 Мухтар Бабаев, казахстанские депутаты, деятели культуры, главы дипломатических миссий, аккредитованных в Казахстане, а также представители СМИ.

На мероприятии с приветственной речью выступил посол Агалар Атамогланов.

"Это историческое событие (107-летие со дня создания Азербайджанской Демократической Республики - ред.) имеет весомое значение в формировании современной государственности страны. Азербайджанская Республика является преемником АДР", - сказал он.

А.Атамогланов напомнил, что Казахстан и Азербайджан являются стратегическими партнерами и союзниками.

"24 мая текущего года мы отметили 20-летие подписания Договора о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях. Подобное соглашение было впервые достигнуто в регионе", - отметил посол.

По его словам, одним из важных совместных проектов является Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ): "Азербайджан и Казахстан прилагают усилия для того, чтобы данный маршрут стал самым скоростным и безопасным".

Посол также рассказал о том, что после освобождения азербайджанских земель от оккупации Карабах преображается с каждым днем.

"За последние четыре года власти страны вложили миллиарды долларов в восстановительные и строительные работы. После полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана Карабах становится центром выработки "зеленой" энергии. ", - рассказал он.