О нас

В Ашхабаде состоялся концерт по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева

В Ашхабаде состоялся концерт по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева В Ашхабаде состоялся концерт под названием "Гейдар Алиев - братство Азербайджана и Туркменистана", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Внешняя политика
29 ноября 2023 г. 11:45
В Ашхабаде состоялся концерт по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева

В Ашхабаде состоялся концерт под названием "Гейдар Алиев - братство Азербайджана и Туркменистана", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Туркменистане.

На концерте прозвучали азербайджанские народные песни, а также песни композиторов.

В мероприятии приняли участие сопредседатели Совместной азербайджано-туркменской межправительственной комиссии - министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Батыр Атдаев, официальные лица Туркменистана, послы зарубежных стран, а также представители общественности и СМИ.

Участники также ознакомились с открывшейся во дворце "Мугам" в Ашхабаде фотовыставкой "Гейдар Алиев - братство Азербайджана и Туркменистана". На выставке были представлены фотографии, отражающие разные периоды жизни и деятельности великого лидера Гейдара Алиева, а также дипломатические отношения Азербайджана и Туркменистана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAşqabadda Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibəti ilə konsert keçirilib

Самое читаемое

В Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции
ФотоВ Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции
22 ноября 2023 г. 19:57
В Варшаве состоялись презентация книги и выставка об истории Карабахского ханства
ФотоВ Варшаве состоялись презентация книги и выставка об истории Карабахского ханства
23 ноября 2023 г. 18:02
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана
24 ноября 2023 г. 14:35
Токаев: Страны СПЕКА стали континентальным мостом между Европой и Азией
Токаев: Страны СПЕКА стали континентальным мостом между Европой и Азией
24 ноября 2023 г. 16:07
В Баку состоялся вечер аргентинской культуры
ФотоВ Баку состоялся вечер аргентинской культуры
24 ноября 2023 г. 19:45
Министры энергетики РФ и Турции провели переговоры в Анкаре
Министры энергетики РФ и Турции провели переговоры в Анкаре
25 ноября 2023 г. 10:04
Посол: Кяльбаджар освобожден от оккупации в день рождения террориста Мелконяна
Посол: Кяльбаджар освобожден от оккупации в день рождения террориста Мелконяна
25 ноября 2023 г. 14:44
Главный тренер рассказал о планах азербайджанской шахматистки, ставшей чемпионкой мира
ФотоГлавный тренер рассказал о планах азербайджанской шахматистки, ставшей чемпионкой мира
26 ноября 2023 г. 02:20
Закир Гасанов: Попытки внерегиональных стран обострить ситуацию в регионе неприемлемы
Закир Гасанов: Попытки внерегиональных стран обострить ситуацию в регионе неприемлемы
27 ноября 2023 г. 18:02
Азербайджан в этом году экспортировал в Ставрополь 2 тысячи тонн хурмы
Азербайджан в этом году экспортировал в Ставрополь 2 тысячи тонн хурмы
29 ноября 2023 г. 10:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi