В Ашхабаде состоялся концерт по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева

В Ашхабаде состоялся концерт под названием "Гейдар Алиев - братство Азербайджана и Туркменистана", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

В Ашхабаде состоялся концерт под названием "Гейдар Алиев - братство Азербайджана и Туркменистана", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Туркменистане.

На концерте прозвучали азербайджанские народные песни, а также песни композиторов.

В мероприятии приняли участие сопредседатели Совместной азербайджано-туркменской межправительственной комиссии - министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Батыр Атдаев, официальные лица Туркменистана, послы зарубежных стран, а также представители общественности и СМИ.

Участники также ознакомились с открывшейся во дворце "Мугам" в Ашхабаде фотовыставкой "Гейдар Алиев - братство Азербайджана и Туркменистана". На выставке были представлены фотографии, отражающие разные периоды жизни и деятельности великого лидера Гейдара Алиева, а также дипломатические отношения Азербайджана и Туркменистана.