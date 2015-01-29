​В Ашхабаде прошла встреча глав МИД Азербайджана и Туркменистана

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В рамках проведенной 29 января в Ашхабаде трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Туркменистана и Турции, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с туркменским коллегой Рашидом Мередовым.

Как сообщили Report из МИД Азербайджана, на встрече стороны высоко оценили нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Туркменистаном, отметили значимость трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Туркменистана и Турции с точки зрения развития регионального сотрудничества.

На встрече обсудили вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической, энергетической, транспортной сферах, сферах образования, культуры и спорта.

Была отмечена значимость предстоящих в Баку 12-28 июня 2015 года I Европейских игр и спортивных мероприятий в Туркменистане "Азиада - 2017".

На встрече провели обмен мнениями вокруг представляющих взаимный интерес региональных и международных вопросов.