 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Ашхабаде прошла встреча глав МИД Азербайджана и Туркменистана

    На встрече провели обмен мнениями вокруг представляющих взаимный интерес региональных и международных вопросов

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В рамках проведенной 29 января в Ашхабаде трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Туркменистана и Турции, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с туркменским коллегой Рашидом Мередовым.

    Как сообщили Report из МИД Азербайджана, на встрече стороны высоко оценили нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Туркменистаном, отметили значимость трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Туркменистана и Турции с точки зрения развития регионального сотрудничества.

    На встрече обсудили вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической, энергетической, транспортной сферах, сферах образования, культуры и спорта.

    Была отмечена значимость предстоящих в Баку 12-28 июня 2015 года I Европейских игр и спортивных мероприятий в Туркменистане "Азиада - 2017".

    На встрече провели обмен мнениями вокруг представляющих взаимный интерес региональных и международных вопросов. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi