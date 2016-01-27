В Ашхабаде началось заседание специальной рабочей группы по Каспию

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Очередное, 43-е заседание Специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря началось в среду в Ашхабаде на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских государств, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Целью встречи, в которой принимают участие делегации РФ, Ирана, Казахстана, Азербайджана и Туркмении, является дальнейшее обсуждение положений Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, связанных с водно-биологическими ресурсами моря.

В ходе первого дня заседания главы делегаций изложили позиции своих государств по правовому статусу Каспия и различным аспектам сотрудничества на море. В сообщении туркменского внешнеполитического ведомства отмечается, что стороны продолжили поиск взаимоприемлемых решений по положениям проекта Конвенции, разрабатываемого с учетом предложений всех прикаспийских государств.

Заседание Специальной рабочей группы по разработке Конвенции продолжит работу в четверг и завершится в пятницу.

Вопрос определения правового статуса Каспийского моря актуализировался после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права - государств Азербайджан, Казахстан и Туркмения - поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами. Сложности определения статуса Каспия связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права.

В "Каспийскую пятерку" входят Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркмения.