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    Состоится встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана

    На встрече основной акцент будет сделан на сотрудничество в области энергетики

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ 29 января в Туркменистане состоится встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт МИД Турции, в связи с этим министр иностранных дел Турции Мевлуд Чавушоглу посетит Ашхабад.

    В ходе встреч между сторонами будут проведены обсуждения международных и региональных вопросов. Основной акцент также будет сделан на сотрудничество в области энергетики.

    Первая встреча в подобном формате состоялась 26 мая 2014 года в Баку.

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