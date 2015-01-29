В Ашхабаде началась трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В столице Туркменистана Ашхабаде началась трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова, Турции Мевлуда Чавушоглу и Туркменистана Рашида Мередова.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, до начала трехсторонней встречи, министры провели двусторонние беседы.

На заседании министров в этом формате планируется обсуждение насущных мировых и региональных вопросов. Основной акцент также будет сделан на сотрудничество в области энергетики.

Первая встреча в подобном формате состоялась 26 мая 2014 года в Баку.