В Арлингтоне началась встреча между главами МИД Азербайджана и Армении

Началась двусторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.

Как передает Report , об этом сообщается на странице азербайджанского МИД в Twitter.

Отметим, что встреча проходит в городе Арлингтон, штат Вирджиния, США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел сегодня двусторонние встречи с министрами иностранных дел обеих стран, после чего переговоры продолжились в трехстороннем формате.