В аргентинском парламенте создана Группа дружбы с Азербайджаном

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Палата депутатов парламента Аргентины приняла резолюцию о создании группы дружбы с Азербайджаном.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Аргентине.

Как сообщили в посольстве, в группе, созданной на основании резолюции, будет председательствовать второй вице-президент Палаты депутатов Патрисия Хименез. 5 из 7 членов группы являются влиятельными членами правящего политического блока "Изменимся" Аргентины. Они представляют крупные провинции Аргентины. В резолюции отмечается, что Группа дружбы будет сотрудничать с Комиссией по внешним отношениям Палаты депутатов, а также с министерством иностранных дел и культа Аргентины.

В резолюции о создании группы также подчеркивается, что члены Группы дружбы будут тесно сотрудничать с Азербайджаном, осуществлять совместную деятельность с Комиссией по внешним отношениям Палаты депутатов, а также с министерством иностранных дел и культа Аргентины. В ближайшее время ожидается включение в группу и других депутатов.