В Анталье состоялось официальное открытие III Дипломатического форума

В Анталье состоялось официальное открытие III Дипломатического форума.

В Анталье состоялось официальное открытие III Дипломатического форума.

Как сообщает турецкое бюро Report, в нем принимают участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар и официальные лица из других стран.

В третьем форуме, проводимом под эгидой президента Реджепа Тайипа Эрдогана и при организационной поддержке министерства иностранных дел Турции, принимают участие около 4 600 представителей из 110 стран мира.

В этом году более 20 глав государств и правительств из более чем 100 стран мира приехали в Анталью для участия в международном мероприятии, которое проходит под лозунгом "Выдвижение дипломатии на первый план во времена кризисов". На уровне министров иностранных дел представлены более 60 стран, в том числе Азербайджан.

На форуме, на котором будут обсуждаться многие темы, такие как глобальные кризисы, борьба с террором, энергетическая безопасность, состоится обмен мнениями вокруг тем "Организация в тюркском мире: ОТГ в XXI веке", "Новые внешнеполитические подходы к пониманию меняющихся угроз безопасности", "Сахель: От рисков безопасности к постоянной стабильности", "Наука в глобализованном мире и роль технологической дипломатии", "Изменение климата: какими нас запомнят будущие поколения", "Продовольственная безопасность: растущий вызов", "Способность Европейского Союза формировать глобальные изменения", "Роль парламентариев в содействии миру и развитию", "Рост расизма, ксенофобии и исламофобии".

На панельном заседании "Организация в тюркском мире: ОТГ в XXI веке", модератором которой выступит генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТС) Кубанычбек Омуралиев, запланировано участие министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

На мероприятии под руководством первой леди Турции Эмине Эрдоган состоится панельное заседание на тему "Высокопоставленные женщины, мир и безопасность".