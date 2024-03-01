О нас

В Анталье состоялось официальное открытие III Дипломатического форума

В Анталье состоялось официальное открытие III Дипломатического форума В Анталье состоялось официальное открытие III Дипломатического форума.
Внешняя политика
1 марта 2024 г. 16:40
В Анталье состоялось официальное открытие III Дипломатического форума

В Анталье состоялось официальное открытие III Дипломатического форума.

Как сообщает турецкое бюро Report, в нем принимают участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар и официальные лица из других стран.

В третьем форуме, проводимом под эгидой президента Реджепа Тайипа Эрдогана и при организационной поддержке министерства иностранных дел Турции, принимают участие около 4 600 представителей из 110 стран мира.

В этом году более 20 глав государств и правительств из более чем 100 стран мира приехали в Анталью для участия в международном мероприятии, которое проходит под лозунгом "Выдвижение дипломатии на первый план во времена кризисов". На уровне министров иностранных дел представлены более 60 стран, в том числе Азербайджан.

На форуме, на котором будут обсуждаться многие темы, такие как глобальные кризисы, борьба с террором, энергетическая безопасность, состоится обмен мнениями вокруг тем "Организация в тюркском мире: ОТГ в XXI веке", "Новые внешнеполитические подходы к пониманию меняющихся угроз безопасности", "Сахель: От рисков безопасности к постоянной стабильности", "Наука в глобализованном мире и роль технологической дипломатии", "Изменение климата: какими нас запомнят будущие поколения", "Продовольственная безопасность: растущий вызов", "Способность Европейского Союза формировать глобальные изменения", "Роль парламентариев в содействии миру и развитию", "Рост расизма, ксенофобии и исламофобии".

На панельном заседании "Организация в тюркском мире: ОТГ в XXI веке", модератором которой выступит генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТС) Кубанычбек Омуралиев, запланировано участие министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

На мероприятии под руководством первой леди Турции Эмине Эрдоган состоится панельное заседание на тему "Высокопоставленные женщины, мир и безопасность".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Official opening ceremony of III Diplomacy Forum in Antalya kicks off
Версия на азербайджанском языке Antalyada III Diplomatiya Forumunun rəsmi açılış mərasimi keçirilib

Самое важное

Президент Азербайджана: В следующем году на месторождении АЧГ начнется добыча природного газа
Президент Азербайджана: В следующем году на месторождении АЧГ начнется добыча природного газа
1 марта 2024 г. 11:47
Названы вузы, которые станут партнерами Турецко-Азербайджанского университета
Названы вузы, которые станут партнерами Турецко-Азербайджанского университета
29 февраля 2024 г. 16:48
Омбудсмен Азербайджана предложила увеличить число отпускных дней для срочников до 20-ти
Омбудсмен Азербайджана предложила увеличить число отпускных дней для срочников до 20-ти
29 февраля 2024 г. 11:10
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XII азербайджано-российского межрегионального форума
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XII азербайджано-российского межрегионального форума
28 февраля 2024 г. 23:24
Армяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
ВидеоАрмяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
28 февраля 2024 г. 12:46
Король Нидерландов поздравил президента Ильхама Алиева
Король Нидерландов поздравил президента Ильхама Алиева
27 февраля 2024 г. 18:47
Президент заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности района
ФотоПрезидент заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности района
26 февраля 2024 г. 22:23
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
26 февраля 2024 г. 20:39
Репортаж из Ходжалы спустя 32 года после страшной трагедии
ФотоРепортаж из Ходжалы спустя 32 года после страшной трагедии
26 февраля 2024 г. 11:35
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида
25 февраля 2024 г. 21:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi