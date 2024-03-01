В Анталье проходит панельная дискуссия на тему мира и развития на Южном Кавказе

В Анталье проходит панельная дискуссия на тему мира и развития на Южном Кавказе

В Анталье в рамках III Дипломатического форума проходит панель на тему "Мир, развитие и независимость на Южном Кавказе".

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В Анталье в рамках III Дипломатического форума проходит панель на тему "Мир, развитие и связи на Южном Кавказе". Как сообщает местное бюро Report, в мероприятии принимают участие помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, первый заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия, специальный представитель Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клаар, заместитель председателя парламента Армении, специальный представитель Армении в процессе диалога Армения-Турция Рубен Рубинян, специальный представитель Турции по нормализации отношений с Арменией, посол Сердар Кылыч. На мероприятии обсуждаются вопросы регионального сотрудничества. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Фото South Caucasus peace, development and connectivity panel takes place in Antalya