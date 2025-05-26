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В Анкаре состоялся прием по случаю Дня независимости Азербайджана

В Анкаре состоялся прием по случаю Дня независимости Азербайджана В Администрации президента Турции в Анкаре состоялся прием по случаю 28 мая - Дня независимости Азербайджана.
Внешняя политика
26 мая 2025 г. 22:49
В Анкаре состоялся прием по случаю Дня независимости Азербайджана

В Администрации президента Турции в Анкаре состоялся прием по случаю 28 Мая - Дня независимости Азербайджана.

Как сообщает анкарское бюро Report, на мероприятии присутствовали представители госорганов, посол Азербайджана в этой стране Рашад Мамедов, министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, вице-президент Джевдет Йылмаз, замминистра национальной обороны Шуай Алпай, представители Вооруженных сил, депутаты, руководители и представители дипкорпуса, аккредитованного в братской стране, представители местной общественности и проживающие в Турции азербайджанцы.

На мероприятии было зачитано поздравительное письмо президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он поздравил азербайджанский народ с Днем независимости и выразил гордость тем, что такое важное мероприятие отмечается в Анкаре.

Посол Р. Мамедов в своем выступлении рассказал о пройденном Азербайджаном пути к независимости. Он отметил, что сегодня Азербайджан переживает самый сильный период в своей истории. Посол также отметил крепкие братские связи между Азербайджаном и Турцией.

Мехмет Нури Эрсой отметил значимость сотрудничества Азербайджана и Турции для тюркского мира.

Затем был показан фильм о Дне независимости Азербайджана.

Дж. Йылмаз подчеркнул, что независимость Азербайджана как государства вызывает гордость во всем тюркском мире: "С благодарностью вспоминаю основателя Азербайджанской Демократической Республики Мамеда Эмина Расулзаде и членов Национального Совета. Пусть флаг Азербайджана всегда развевается высоко. Нерушимое братство Азербайджана и Турции позволит и дальше противостоять внешним опасностям".

Мероприятие продолжилось художественной частью. Джеми Джан Делиорман, Азерин, Гюльяз Мамедова, Азер Зейналов, Чинар Онур Онер, Эльнара Керимова исполнили различные произведения азербайджанских композиторов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədə Azərbaycanın Müstəqillik Günü qeyd olunub

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