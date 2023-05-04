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В Анкаре состоялось мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева

В Анкаре состоялось мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева При организации посольства Азербайджана и министерства культуры и туризма Турции в Анкаре прошло мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Внешняя политика
4 мая 2023 г. 19:45
В Анкаре состоялось мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева

При организации посольства Азербайджана и министерства культуры и туризма Турции в Анкаре прошло мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, мероприятие, в котором приняли участие государственные и общественные деятели Азербайджана и Турции, представители интеллигенции и общественности, началось с минуты молчания, затем прозвучали государственные гимны двух стран.

Был представлен фильм, рассказывающий о жизненном пути общенационального лидера.

Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, ректор Анкаринского университета Недждет Унувар, руководитель азербайджано-турецкой межправительственной рабочей группы Милли Меджлиса, депутат Ахлиман Амирасланов, главный советник президента Турции Илнур Чевик в своих выступлениях поделились воспоминаниями о великом лидере, рассказали об исторических заслугах Гейдара Алиева в создании и усилении государственности Азербайджана.

Было отмечено, что только благодаря дальновидной и мудрой политике Гейдара Алиева восстановивший свою независимость Азербайджан смог противостоять угрозам со стороны внутренних и внешних врагов, подписал крупные региональные соглашения и заложил основу для нынешнего успешного развития Азербайджана.

Заместитель министра культуры и туризма Турции Озгюль Озкан Явуз подчеркнула, что в основе азербайджано-турецких отношений лежит лозунг общенационального лидера Гейдара Алиева "Один народ - два государства".

После официальной части мероприятия была представлена концертная программа.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAnkarada Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunan tədbir keçirilib

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