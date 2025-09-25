В Анкаре состоялось мероприятие по случаю Дня памяти Азербайджана
- 25 сентября, 2025
- 20:37
Сегодня посольство Азербайджана в Турции организовало в Анкаре мероприятие по случаю 27 сентября - Дня памяти.
Как сообщает турецкое бюро Report, церемония под лозунгом "Карабах - это Азербайджан!" состоялась в Шушинском конференц-центре при посольстве.
В ходе мероприятия был показан фильм о шехидах, и о национально-освободительной борьбе за государственную независимость и территориальную целостность Азербайджана. Также был продемонстрирован видеоролик, подготовленный Министерством обороны Турции.
В церемонии приняли участие официальные лица, дипломаты, члены правительственных и неправительственных организаций, семьи шехидов, ветераны, представители турецкой и азербайджанской общественности.
День памяти учрежден в честь военных, героически павших в ходе Отечественной войны с 27 сентября по 10 ноября 2020 года.