    В Анкаре состоялось мероприятие по случаю Дня памяти Азербайджана

    Внешняя политика
    • 25 сентября, 2025
    • 20:37
    В Анкаре состоялось мероприятие по случаю Дня памяти Азербайджана

    Сегодня посольство Азербайджана в Турции организовало в Анкаре мероприятие по случаю 27 сентября - Дня памяти.

    Как сообщает турецкое бюро Report, церемония под лозунгом "Карабах - это Азербайджан!" состоялась в Шушинском конференц-центре при посольстве.

    В ходе мероприятия был показан фильм о шехидах, и о национально-освободительной борьбе за государственную независимость и территориальную целостность Азербайджана. Также был продемонстрирован видеоролик, подготовленный Министерством обороны Турции.

    В церемонии приняли участие официальные лица, дипломаты, члены правительственных и неправительственных организаций, семьи шехидов, ветераны, представители турецкой и азербайджанской общественности.

    День памяти учрежден в честь военных, героически павших в ходе Отечественной войны с 27 сентября по 10 ноября 2020 года.

