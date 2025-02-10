МИД Азербайджана и Турции провели политические консультации

В Анкаре состоялись межмидовские политические консультации Азербайджана и Турции.

В Анкаре состоялись межмидовские политические консультации Азербайджана и Турции.

Как передает Report, об этом сообщил посол Азербайджана Рашад Мамедов.

Азербайджанскую делегацию возглавил директор департамента региональной безопасности МИД Азер Мусаев, турецкую – директор департамента по Восточной Европе и Кавказу МИД Турции Мехмет Самсар.

"На встрече обсуждались вопросы двусторонних политических отношений и развития сотрудничества в международных организациях", - написал дипломат в соцсети "Х".