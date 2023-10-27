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В Анкаре состоялась встреча межпарламентской группы дружбы Азербайджана и Турции

В Анкаре состоялась встреча межпарламентской группы дружбы Азербайджана и Турции Делегация Милли Меджлиса во главе со спикером Сахибой Гафаровой в рамках официального визита в Анкару встретилась с членами группы дружбы Азербайджан-Турция от парламента Турции.
Внешняя политика
27 октября 2023 г. 11:03
В Анкаре состоялась встреча межпарламентской группы дружбы Азербайджана и Турции

Делегация Милли Меджлиса во главе со спикером Сахибой Гафаровой в рамках официального визита в Анкару встретилась с членами группы дружбы Азербайджан-Турция от парламента Турции.

Как сообщили Report в Милли Меджлисе, сопредседатель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым приветствовал азербайджанскую делегацию, рассказал об успешном развитии отношений между братскими странами во всех областях, отметил особую роль глав государств обеих стран в укреплении отношений.

Члены рабочей группы по межпарламентским связям с Турцией Эльдар Гулиев, Джаваншир Пашазаде, Агалар Велиев, Фазиль Мустафа, члены межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Кемаль Челик, Джантюрк Алагёз, Орхан Эрдем, Мехмет Шахин, Угур Байрактутан рассказали о нынешнем высоком уровне двусторонних отношений, дальнейшем углублении межпарламентских связей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAnkarada Azərbaycan və Türkiyə parlamentlərarası dostluq qruplarının görüşü olub

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