В Анкаре состоялась встреча межпарламентской группы дружбы Азербайджана и Турции

Делегация Милли Меджлиса во главе со спикером Сахибой Гафаровой в рамках официального визита в Анкару встретилась с членами группы дружбы Азербайджан-Турция от парламента Турции.

Делегация Милли Меджлиса во главе со спикером Сахибой Гафаровой в рамках официального визита в Анкару встретилась с членами группы дружбы Азербайджан-Турция от парламента Турции.

Как сообщили Report в Милли Меджлисе, сопредседатель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым приветствовал азербайджанскую делегацию, рассказал об успешном развитии отношений между братскими странами во всех областях, отметил особую роль глав государств обеих стран в укреплении отношений.

Члены рабочей группы по межпарламентским связям с Турцией Эльдар Гулиев, Джаваншир Пашазаде, Агалар Велиев, Фазиль Мустафа, члены межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Кемаль Челик, Джантюрк Алагёз, Орхан Эрдем, Мехмет Шахин, Угур Байрактутан рассказали о нынешнем высоком уровне двусторонних отношений, дальнейшем углублении межпарламентских связей.