В Анкаре состоялась церемония подписания азербайджано-турецких документов

19 февраля в Анкаре с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана состоялась церемония подписания азербайджано-турецких документов.

19 февраля в Анкаре с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана состоялась церемония подписания азербайджано-турецких документов.

Как сообщает Report, "Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Советом высшего образования Турецкой Республики о создании Турецко-Азербайджанского университета" подписали министр науки и образования Азербайджанской Республики Эмин Амруллаев и председатель Совета высшего образования (YÖK) Турецкой Республики Эрол Озвар.

"Соглашение о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики в области ветеринарии" подписали министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики Ибрагим Юмаклы.

"Соглашение между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов" подписали министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров и министр казначейства и финансов Турецкой Республики Мехмет Шимшек.