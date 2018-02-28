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    В Анкаре прошло совместное заседание комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии

    Подписан протокол о сотрудничестве между комитетами по внешним связям законодательных органов трех стран

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Анкаре прошла трехсторонняя встреча комитетов по внешним связям парламентов Турции, Азербайджана и Грузии.

    Как сообщает Report, на мероприятии Азербайджан представили председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, депутаты Севиндж Фаталиева, Асим Моллазаде и Джаваншир Фейзиев.

    На заседании также присутствовали руководитель комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Волкан Бозкыр, председатель комитета по внешним связям грузинского парламента Софо Кацарава, а также представляющие обе страны депутаты.

    Здесь обсудили ряд региональных вопросов. Делегации провели обмен мнениями относительно развития связей в области совместного сотрудничества в международных организациях. В конце мероприятия был подписан протокол о сотрудничестве между комитетами по внешним связям законодательных органов трех стран.

    Отметим, что предусматриваются встречи участников мероприятия с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьер-министром Бинали Йылдырымом, председателем Великого национального собрания Турции Исмаилом Гахраманом и главой МИД Мевлютом Чавушоглу. 

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