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В Анкаре прошло мероприятие, посвященное памяти Мустафы Кемаля Ататюрка и Гейдара Алиева

В Анкаре прошло мероприятие, посвященное памяти Мустафы Кемаля Ататюрка и Гейдара Алиева Сегодня в Анкаре прошло организованное Турецко-азербайджанским фондом дружбы, сотрудничества и солидарности (TADƏHF) мероприятие, посвященное памяти основателя и лидера Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и общенационального лидера Азербайджана Ге
Внешняя политика
19 апреля 2023 г. 17:47
В Анкаре прошло мероприятие, посвященное памяти Мустафы Кемаля Ататюрка и Гейдара Алиева

Сегодня в Анкаре прошло организованное Турецко-азербайджанским фондом дружбы, сотрудничества и солидарности (TADƏHF) мероприятие, посвященное памяти основателя и лидера Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Как сообщает анкаринское бюро Report, в мероприятии приняли участие представители посольства Азербайджана в Турции, ректор Университета Гази Муса Йылдыз, ректор Билкентского университета Абдуррахман Кюршат Айдоган, ректор Университета Хаджеттепе Мехмет Джахит Гюран, а также находящиеся с визитом в Турции заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджана Адиль Алиев, председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова и депутат Рамиль Гасан.

На мероприятии была представлена информация об общественно-политической деятельности основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAnkarada Mustafa Kamal Atatürk və Heydər Əliyevin xatirələrinə həsr edilən tədbir keçirilib

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