В Анкаре прошло мероприятие, посвященное памяти Мустафы Кемаля Ататюрка и Гейдара Алиева

Сегодня в Анкаре прошло организованное Турецко-азербайджанским фондом дружбы, сотрудничества и солидарности (TADƏHF) мероприятие, посвященное памяти основателя и лидера Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и общенационального лидера Азербайджана Ге

Сегодня в Анкаре прошло организованное Турецко-азербайджанским фондом дружбы, сотрудничества и солидарности (TADƏHF) мероприятие, посвященное памяти основателя и лидера Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Как сообщает анкаринское бюро Report, в мероприятии приняли участие представители посольства Азербайджана в Турции, ректор Университета Гази Муса Йылдыз, ректор Билкентского университета Абдуррахман Кюршат Айдоган, ректор Университета Хаджеттепе Мехмет Джахит Гюран, а также находящиеся с визитом в Турции заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджана Адиль Алиев, председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова и депутат Рамиль Гасан.

На мероприятии была представлена информация об общественно-политической деятельности основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.