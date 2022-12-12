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В Анкаре прошли мероприятия, посвященные памяти общенационального лидера Гейдара Алиева

В Анкаре прошли мероприятия, посвященные памяти общенационального лидера Гейдара Алиева В столице Турции Анкаре прошли мероприятия, приуроченные к 19-й годовщине со дня смерти общенационального лидера Гейдара Алиева.
Внешняя политика
12 декабря 2022 г. 14:25
В Анкаре прошли мероприятия, посвященные памяти общенационального лидера Гейдара Алиева

В столице Турции Анкаре прошли мероприятия, приуроченные к 19-й годовщине со дня смерти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает турецкое бюро Report, в парке Гейдара Алиева в Анкаре была организована церемония почтения памяти Великого лидера.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, председатель комитета по здравоохранению парламента Азербайджана Ахлиман Амирасланов, руководитель рабочей группы по азербайджано-турецким межпарламентским связям Ахлиман Амирасланов, руководитель группы межпарламентской дружбы Турция-Азербайджан Великого национального собрания Турции Шамиль Айрым, Глава департамента иностранных дел Партии справедливости и развития Мехмет Джейлан, другие депутаты, представители интеллигенции, наши курсанты, обучающиеся в братской стране, и представители общественности почтили память Великого лидера Гейдара Алиева. Перед памятником Гейдару Алиеву в парке были возложены венки.

После выступлений начался симпозиум "Роль философии Гейдара Алиева "Один народ - два государства" на пути от братства к союзу". Ученые из Турции и Азербайджана рассказали о жизни и деятельности Гейдара Алиева, его роли в укреплении фундамента турецко-азербайджанских отношений.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAnkarada ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş tədbirlər keçirilib

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