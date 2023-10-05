В Анкаре прошла встреча министров юстиции стран ОТГ

В столице Турции Анкаре состоялась встреча министров юстиции Организации тюркских государств (ОТГ).

В столице Турции Анкаре состоялась встреча министров юстиции Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает Report со ссылкой на Hurriyet, на встрече обсуждался вопрос создания Союза нотариатов тюркского мира.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по двусторонним отношениям в рамках ОТГ.

В заявлении СМИ министр юстиции Турции Йылмаз Тунч сказал, что сегодня будет подписан документ о создании Союза нотариатов тюркского мира.

На встрече Азербайджан представлял министр юстиции Фикрет Мамедов.

С созданием Союза между тюркскими государствами будет реализовано множество проектов сотрудничества в области нотариальной деятельности.