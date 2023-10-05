О нас

В Анкаре прошла встреча министров юстиции стран ОТГ

В Анкаре прошла встреча министров юстиции стран ОТГ В столице Турции Анкаре состоялась встреча министров юстиции Организации тюркских государств (ОТГ).
Внешняя политика
5 октября 2023 г. 14:12
В Анкаре прошла встреча министров юстиции стран ОТГ

В столице Турции Анкаре состоялась встреча министров юстиции Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает Report со ссылкой на Hurriyet, на встрече обсуждался вопрос создания Союза нотариатов тюркского мира.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по двусторонним отношениям в рамках ОТГ.

В заявлении СМИ министр юстиции Турции Йылмаз Тунч сказал, что сегодня будет подписан документ о создании Союза нотариатов тюркского мира.

На встрече Азербайджан представлял министр юстиции Фикрет Мамедов.

С созданием Союза между тюркскими государствами будет реализовано множество проектов сотрудничества в области нотариальной деятельности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Justice ministers of Turkic states meet in Ankara
Версия на азербайджанском языке TDT ədliyyə nazirləri Ankarada bir araya gəlib, Notariat Birliyinin sənədi imzalanacaq

Самое важное

Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана и канцлером Германии
Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана и канцлером Германии
5 октября 2023 г. 10:50
Араик Арутюнян привлечен к уголовной ответственности
Араик Арутюнян привлечен к уголовной ответственности
5 октября 2023 г. 10:26
Канцлер Германии высоко оценил визит миссии ООН в Ханкенди
Канцлер Германии высоко оценил визит миссии ООН в Ханкенди
5 октября 2023 г. 10:00
Азербайджан отказался от пятисторонней встречи в Гранаде
Азербайджан отказался от пятисторонней встречи в Гранаде
4 октября 2023 г. 13:51
Араик Арутюнян задержан и будет доставлен в Баку
Араик Арутюнян задержан и будет доставлен в Баку
3 октября 2023 г. 20:31
Доставлены в Баку задержанные экс-лидеры сепаратистского режима в Карабахе
Доставлены в Баку задержанные экс-лидеры сепаратистского режима в Карабахе
3 октября 2023 г. 19:58
На строительство автомобильной дороги в Имишли выделено 15,8 млн манатов
На строительство автомобильной дороги в Имишли выделено 15,8 млн манатов
3 октября 2023 г. 17:12
Генпрокуратура: Суд не вынес окончательного решения в отношении совершившего теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране
Генпрокуратура: Суд не вынес окончательного решения в отношении совершившего теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране
3 октября 2023 г. 16:31
Рабочая группа по азербайджано-французским межпарламентским связям приостанавливает свою деятельность
Рабочая группа по азербайджано-французским межпарламентским связям приостанавливает свою деятельность
3 октября 2023 г. 14:19
Президент Ильхам Алиев выступил на церемонии открытия 74-го Международного астронавтического конгресса
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на церемонии открытия 74-го Международного астронавтического конгресса
3 октября 2023 г. 05:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi