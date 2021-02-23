В Анкаре пройдет встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана

Сегодня в Анкаре состоится трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана

Сегодня в Анкаре состоится трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана.

Как передает Report со ссылкой на МИД, согласно программе трехсторонних переговоров министров иностранных дел стран, как двусторонние, так и трехсторонние встречи пройдут с участием министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова.

Будут рассмотрены шаги, которые необходимо предпринять для дальнейшего развития отношений между странами и сотрудничества с региональными процессами.