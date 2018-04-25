В Анкаре проходит VII заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция

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Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ В Анкаре началось седьмое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, на мероприятии также присутствуют президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

После заседания Совета будут подписаны документы между Азербайджаном и Турцией. Затем президент Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган проведут совместную пресс-конференцию.