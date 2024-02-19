В Анкаре прошла церемония официальной встречи президента Ильхама Алиева

19 февраля во Дворце президента Турецкой Республики – Кюллийе состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев в сопровождении кавалерийского отряда прибыл во Дворец президента Турции.
На площади перед Дворцом в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретил президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Под залпы артиллерийских орудий в честь президента Ильхама Алиева прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции.
Главы государств обошли строй почетного караула.
Президент Ильхам Алиев поприветствовал почетный караул.
Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана.
Официальные лица Турции были представлены президенту Ильхаму Алиеву, а члены азербайджанской делегации - президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.
Затем было сделано официальное фото.
19 февраля во Дворце президента Турецкой Республики – Кюллийе прошла церемония официальной встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, сообщает Report.