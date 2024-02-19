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В Анкаре прошла церемония официальной встречи президента Ильхама Алиева

В Анкаре прошла церемония официальной встречи президента Ильхама Алиева 19 февраля в Президентском дворце Турции проходит церемония официальной встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, сообщает Report.
Внешняя политика
19 февраля 2024 г. 16:05
В Анкаре прошла церемония официальной встречи президента Ильхама Алиева

19 февраля во Дворце президента Турецкой Республики – Кюллийе состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев в сопровождении кавалерийского отряда прибыл во Дворец президента Турции.

На площади перед Дворцом в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Под залпы артиллерийских орудий в честь президента Ильхама Алиева прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции.

Главы государств обошли строй почетного караула.

Президент Ильхам Алиев поприветствовал почетный караул.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана.

Официальные лица Турции были представлены президенту Ильхаму Алиеву, а члены азербайджанской делегации - президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

Затем было сделано официальное фото.

15:42

19 февраля во Дворце президента Турецкой Республики – Кюллийе прошла церемония официальной встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, сообщает Report.

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Версия на английском языке ФотоOfficial welcome ceremony for President Ilham Aliyev held in Ankara - UPDATED
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyevin Ankarada rəsmi qarşılanma mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB

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