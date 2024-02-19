В Анкаре прошла церемония официальной встречи президента Ильхама Алиева

19 февраля в Президентском дворце Турции проходит церемония официальной встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, сообщает Report.

19 февраля во Дворце президента Турецкой Республики – Кюллийе состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев в сопровождении кавалерийского отряда прибыл во Дворец президента Турции.

На площади перед Дворцом в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Под залпы артиллерийских орудий в честь президента Ильхама Алиева прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции.

Главы государств обошли строй почетного караула.

Президент Ильхам Алиев поприветствовал почетный караул.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана.

Официальные лица Турции были представлены президенту Ильхаму Алиеву, а члены азербайджанской делегации - президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

Затем было сделано официальное фото.

15:42

19 февраля во Дворце президента Турецкой Республики – Кюллийе прошла церемония официальной встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, сообщает Report.