В Анкаре проходит конференция ”Век тюркского мира: новая модель в политических и экономических отношениях"

В Анкаре проходит конференция ”Век тюркского мира: новая модель в политических и экономических отношениях".

В Анкаре проходит конференция ”Век тюркского мира: новая модель в политических и экономических отношениях".

Как сообщает Report, заседание было посвящено 100-летию Общенационального лидера Гейдара Алиева и 100-летию создания Турецкой Республики.

В конференции приняли участие председатель Великого Национального собрания Турции Нуман Куртулмуш, депутаты Милли меджлиса Азербайджана Рашад Махмудов, Рамиль Гасан и другие.

Н.Куртулуш отметил, что великий лидер Гейдар Алиев оставил большое наследие не только Азербайджану, но и всему тюркскому миру.

Он подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Турцией развиваются во всех сферах: "Мы верим, что это будет примером для всего тюркского мира".

Спикер также выразил надежду достижение стабильности на Южном Кавказе: ”Это станет возможным благодаря совместным усилиям Турции и Азербайджана".

Конференция продолжилась выступлениями.