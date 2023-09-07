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В Анкаре проходит конференция ”Век тюркского мира: новая модель в политических и экономических отношениях"

В Анкаре проходит конференция ”Век тюркского мира: новая модель в политических и экономических отношениях" В Анкаре проходит конференция ”Век тюркского мира: новая модель в политических и экономических отношениях".
Внешняя политика
7 сентября 2023 г. 17:02
В Анкаре проходит конференция ”Век тюркского мира: новая модель в политических и экономических отношениях

В Анкаре проходит конференция ”Век тюркского мира: новая модель в политических и экономических отношениях".

Как сообщает Report, заседание было посвящено 100-летию Общенационального лидера Гейдара Алиева и 100-летию создания Турецкой Республики.

В конференции приняли участие председатель Великого Национального собрания Турции Нуман Куртулмуш, депутаты Милли меджлиса Азербайджана Рашад Махмудов, Рамиль Гасан и другие.

Н.Куртулуш отметил, что великий лидер Гейдар Алиев оставил большое наследие не только Азербайджану, но и всему тюркскому миру.

Он подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Турцией развиваются во всех сферах: "Мы верим, что это будет примером для всего тюркского мира".

Спикер также выразил надежду достижение стабильности на Южном Кавказе: ”Это станет возможным благодаря совместным усилиям Турции и Азербайджана".

Конференция продолжилась выступлениями.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAnkarada “Türk Dünyası Yüz ili: siyasi, iqtisadi əlaqələrdə yeni yanaşma modeli” adlı konfrans keçirilib - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоAge of Turkic World conference being held in Ankara

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