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МИД обнародовал детали итоговой декларации между Азербайджаном, Турцией и Узбекистаном

МИД обнародовал детали итоговой декларации между Азербайджаном, Турцией и Узбекистаном В Анкаре подписана итоговая декларация 2-й встречи министров иностранных дел, экономики/торговли и транспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана.
Внешняя политика
29 января 2025 г. 15:33
МИД обнародовал детали итоговой декларации между Азербайджаном, Турцией и Узбекистаном

В Анкаре подписана итоговая декларация 2-й встречи министров иностранных дел, экономики/торговли и транспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана.

Как передает Report, МИД Азербайджана поделился деталями данного документа.

Согласно информации, декларация включает комплексный План действий, направленный на укрепление сотрудничества в области транспорта и региональных коммуникаций.

Другие ключевые пункты декларации:

- Страны подтверждают приверженность расширению сотрудничества по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес;

- Обязуются поддерживать совместные действия против попыток подрыва суверенитета и территориальной целостности;

- Обязуются полностью раскрыть потенциал в ключевых областях, включая экономику, торговлю, инвестиции, логистику, инфраструктуру, цифровизацию, окружающую среду и изменение климата;

- Призывают к повышению эффективности и конкурентоспособности Среднего коридора;

- Поддерживают усилия Азербайджана по восстановлению и разминированию освобожденных от оккупации Карабаха и Восточного Зангезура;

- Поддерживают позитивные изменения в экономическом, торговом, транспортном сотрудничестве и действиях по климату в рамках Организации тюркских государств;

- Приветствуют председательство Азербайджана на COP29 и в СВМДА;

- Подчеркивают важность единого подхода в рамках ОТГ в отношении безопасности и развития Афганистана, что рассматривается как ключевой фактор обеспечения стабильности в Центральной Азии;

- Приветствуют решение о прекращении огня в Газе, призыв к его строгому выполнению и поддерживают урегулирование израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств.

15:16

В Анкаре подписана итоговая декларация 2-й встречи министров иностранных дел, экономики/торговли и транспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана.

Как передает Report, об этом сказал глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции с коллегами из Азербайджана и Узбекистана в Анкаре.

Ранее сообщалось, что в рамках Анкарской декларации стороны примут совместный План действий на предстоящий период. Также будет согласована дорожная карта по реализации данного Плана действий.

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Версия на азербайджанском языке XİN Azərbaycan, Türkiyə və Özbəkistan arasında yekun bəyannamənin təfərrüatlarını açıqlayıb - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Final declaration of ministerial meeting between Azerbaijan, Türkiye and Uzbekistan signed in Ankara

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