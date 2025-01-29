МИД обнародовал детали итоговой декларации между Азербайджаном, Турцией и Узбекистаном

В Анкаре подписана итоговая декларация 2-й встречи министров иностранных дел, экономики/торговли и транспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана.
Как передает Report, МИД Азербайджана поделился деталями данного документа.
Согласно информации, декларация включает комплексный План действий, направленный на укрепление сотрудничества в области транспорта и региональных коммуникаций.
Другие ключевые пункты декларации:
- Страны подтверждают приверженность расширению сотрудничества по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес;
- Обязуются поддерживать совместные действия против попыток подрыва суверенитета и территориальной целостности;
- Обязуются полностью раскрыть потенциал в ключевых областях, включая экономику, торговлю, инвестиции, логистику, инфраструктуру, цифровизацию, окружающую среду и изменение климата;
- Призывают к повышению эффективности и конкурентоспособности Среднего коридора;
- Поддерживают усилия Азербайджана по восстановлению и разминированию освобожденных от оккупации Карабаха и Восточного Зангезура;
- Поддерживают позитивные изменения в экономическом, торговом, транспортном сотрудничестве и действиях по климату в рамках Организации тюркских государств;
- Приветствуют председательство Азербайджана на COP29 и в СВМДА;
- Подчеркивают важность единого подхода в рамках ОТГ в отношении безопасности и развития Афганистана, что рассматривается как ключевой фактор обеспечения стабильности в Центральной Азии;
- Приветствуют решение о прекращении огня в Газе, призыв к его строгому выполнению и поддерживают урегулирование израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств.
В Анкаре подписана итоговая декларация 2-й встречи министров иностранных дел, экономики/торговли и транспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана.
Как передает Report, об этом сказал глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции с коллегами из Азербайджана и Узбекистана в Анкаре.
Ранее сообщалось, что в рамках Анкарской декларации стороны примут совместный План действий на предстоящий период. Также будет согласована дорожная карта по реализации данного Плана действий.