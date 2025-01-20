В Анкаре почтили память жертв трагедии 20 Января

В Анкаре прошло мероприятие под названием "Асимметричная война на пути к свободе", посвященное 35-й годовщине трагедии 20 Января.

В Анкаре прошло мероприятие под названием "Асимметричная война на пути к свободе", посвященное 35-й годовщине трагедии 20 Января.

Как сообщает анкарское бюро Report, мероприятие, организованное посольством Азербайджана в Анкаре, Турецко-азербайджанским фондом дружбы, сотрудничества и солидарности (TADIV) и Организацией тюркских государств, состоялось в конференц-центре "Шуша".

В мероприятии приняли участие официальные лица Турции, представители общественности, азербайджанцы проживающие и проходящие обучение в Турции, сотрудники ТЮРКСОЙ, посольств Казахстана, Кыргызстана и Турецкой Республики Северного Кипра в Турции.

В ходе мероприятия был показан фильм, посвященный трагедии 20 Января, затем была открыта фотовыставка "Кровавый январь".