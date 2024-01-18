В Анкаре почтили память шехидов 20 января

В столице Турции Анкаре почтили память шехидов трагедии 20 января.

В столице Турции Анкаре почтили память шехидов трагедии 20 января.

Как сообщает анкарское бюро Report, мероприятие было организовано в конференц-центре ”Шуша“ совместно посольством Азербайджана в Турции и Фондом дружбы, сотрудничества и солидарности Турция-Азербайджан (TADIV) .

Участники мероприятия почтили память шехидов минутой молчания, затем прозвучали национальные гимны Азербайджана и Турции.

На церемонии были показаны короткометражный фильм, посвященный трагедии 20 января, и кадры с митинга в поддержку Азербайджана, прошедшего в турецкой провинции Игдыр.

В продолжение мероприятия состоялось открытие выставки, посвященной трагедии 20 января.