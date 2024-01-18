О нас

В Анкаре почтили память шехидов 20 января

В Анкаре почтили память шехидов 20 января В столице Турции Анкаре почтили память шехидов трагедии 20 января.
Внешняя политика
18 января 2024 г. 19:31
В Анкаре почтили память шехидов 20 января

В столице Турции Анкаре почтили память шехидов трагедии 20 января.

Как сообщает анкарское бюро Report, мероприятие было организовано в конференц-центре ”Шуша“ совместно посольством Азербайджана в Турции и Фондом дружбы, сотрудничества и солидарности Турция-Азербайджан (TADIV) .

Участники мероприятия почтили память шехидов минутой молчания, затем прозвучали национальные гимны Азербайджана и Турции.

На церемонии были показаны короткометражный фильм, посвященный трагедии 20 января, и кадры с митинга в поддержку Азербайджана, прошедшего в турецкой провинции Игдыр.

В продолжение мероприятия состоялось открытие выставки, посвященной трагедии 20 января.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAnkarada 20 Yanvar şəhidləri anılıb

Экслюзивные новости

Президент Генассамблеи ООН: Приветствую процесс нормализации между Баку и Ереваном
Президент Генассамблеи ООН: Приветствую процесс нормализации между Баку и Ереваном
18 января 2024 г. 18:33
Президент Генассамблеи ООН: Надеюсь на хорошие итоги COP29 в Азербайджане
ФотоПрезидент Генассамблеи ООН: Надеюсь на хорошие итоги COP29 в Азербайджане
18 января 2024 г. 16:55
В Азербайджане в прошлом году самая высокая температура была зафиксирована в Джульфе
В Азербайджане в прошлом году самая высокая температура была зафиксирована в Джульфе
18 января 2024 г. 13:05
Глава СНБО Алексей Данилов: НАТО, Запад должны принять решение прямо сейчас
ФотоГлава СНБО Алексей Данилов: НАТО, Запад должны принять решение прямо сейчас
18 января 2024 г. 12:44
Шаберт: Требование Ереваном гарантов мирного договора - попытка оказать давление на Баку
Шаберт: Требование Ереваном гарантов мирного договора - попытка оказать давление на Баку
17 января 2024 г. 16:18
Представители французской общественности: Произошедшее в Эвиане - результат деятельности армянской диаспоры
Представители французской общественности: Произошедшее в Эвиане - результат деятельности армянской диаспоры
16 января 2024 г. 11:29
Аналитик: Азербайджан играет важную роль в содействии мирным процессам
Аналитик: Азербайджан играет важную роль в содействии мирным процессам
15 января 2024 г. 16:51
Британский эксперт: Миру необходимо переходить на зеленые источники энергии
Британский эксперт: Миру необходимо переходить на зеленые источники энергии
15 января 2024 г. 13:20
Элиуд Эмери: Принимая COP29, Азербайджан возьмет на себя лидерство в борьбе с изменением климата
Элиуд Эмери: Принимая COP29, Азербайджан возьмет на себя лидерство в борьбе с изменением климата
13 января 2024 г. 11:45
BP объявила о планах по добыче глубокозалегающего газа на блоке АЧГ
BP объявила о планах по добыче глубокозалегающего газа на блоке АЧГ
11 января 2024 г. 15:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi