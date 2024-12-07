В Анкаре почтили память Гейдара Алиева

В Анкаре почтили память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

В Анкаре почтили память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает анкарское бюро Report, мероприятие прошло в центре CSO Ankara в рамках 21-й Анкарской книжной выставки.

Участники мероприятия также почтили память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

На мероприятии был показан видеоролик, посвященный жизни и деятельности великого лидера.

Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов отметил, что Гейдар Алиев посвятил всю жизнь развитию своей страны.

"Он обеспечил политическую, экономическую и финансовую стабильность в стране, провел масштабные реформы, привлек инвестиции, дал толчок экономике Азербайджана", - сказал он.

Мамедов также отметил заслуги великого лидера в укреплении азербайджано-турецких отношений.

Была подчеркнута роль Гейдара Алиева в укреплении позиций Азербайджана на международной арене, отмечены заслуги великого политика в повышении авторитета нашей страны.