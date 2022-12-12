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В Анкаре почтили память Гейдара Алиева

В Анкаре почтили память Гейдара Алиева Сегодня в Анкаре в Шушинском конгресс-центре Турецко-азербайджанского фонда дружбы, сотрудничества и солидарности (TADIV) состоялись обсуждения под названием "Роль философии Гейдара Алиева "один народ, два государства" на пути от братства к союзничеству".
Внешняя политика
12 декабря 2022 г. 16:59
В Анкаре почтили память Гейдара Алиева

Сегодня в Анкаре в Шушинском конгресс-центре Турецко-азербайджанского фонда дружбы, сотрудничества и солидарности (TADIV) состоялись обсуждения под названием "Роль философии Гейдара Алиева "один народ, два государства" на пути от братства к союзничеству".

Как передает анкарское бюро Report, мероприятие прошло при модераторстве декана Университета Анкары Хаджи Байрам Вели, профессора Закира Авшара.

На панели выступили руководитель отдела по внешним связям Университета Гиресун, профессор Ялчын Сарыкая, член совета по безопасности и внешним связям при президенте Турции, профессор Исмаил Сафи, руководитель фонда дипломатии, доцент Огузхан Билгин, руководитель департамента коммуникаций и связей с государством SOCAR Türkiye Микаил Юсифов и др.

Я.Сарыкая в своем выступлении отметил, что во время нахождения у власти Г.Алиева отношения Баку и Анкары развились, между Азербайджаном и Турцией были пописаны договоры в военной и военно-технической сферах.

Студенты рассказали о жизни и политической деятельности Гейдара Алиева, его роли в укреплении основы турецко-азербайджанских отношений. Был продемонстрирован видеоматериал о Гейдаре Алиеве, подготовленный студентами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAnkarada Heydər Əliyevin anım tədbiri keçirilib

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