В Анкаре отметили 34-ю годовщину восстановления независимости Азербайджана

    В здании Турецко-азербайджанского фонда дружбы, сотрудничества и солидарности (TADİV) в Анкаре 17 октября состоялось мероприятие, приуроченное к 34-й годовщине восстановления государственной независимости Азербайджана.

    Как сообщает турецкое бюро Report, в мероприятии, организованном совместно посольством Азербайджана в Анкаре и TADIV, приняли участие дипломаты, депутаты Великого национального собрания Турции, представители политических партий, ученые, представители общественности.

    Открывая мероприятие, руководитель TADİV, профессор Айгюн Аттар выразила гордость тем фактом, что наша страна отмечает праздник как народ-победитель, восстановивший свою территориальную целостность.

    По ее словам, первые годы после восстановления независимости были сложными для Азербайджана, но вызовы и угрозы удалось преодолеть благодаря таланту и воле великого лидера Гейдара Алиева.

    Посол Азербайджана в Анкаре Рашад Мамедов напомнил, что Азербайджанская Демократическая Республика (АДР) стала первым демократическим государством на Востоке.

    Выступавшие также выразили гордость успехами и достижениями современного Азербайджана под руководством президента Ильхама Алиева.

    Ankarada Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpa olunmasının 34-cü ildönümünü qeyd edilib

