В Анкаре обсуждено углубление культурных связей между тюркскими государствами

Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов обсудил углубление отношений в сфере культуры между тюркскими государствами с председателем Международного фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкуловой и своим казахстанским коллегой Еркебуланом Сапиевым.

Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов обсудил углубление отношений в сфере культуры между тюркскими государствами с председателем Международного фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкуловой и своим казахстанским коллегой Еркебуланом Сапиевым.

Как сообщает Report , об этом азербайджанский дипломат написал в социальной сети Х.

"Посол Рашад Мамедов принял председателя Международного фонда тюркской культуры и наследия Актот Раимкулову и посла Казахстана в Анкаре Еркебулана Сапиева. На встрече был обсужден вопрос углубления культурных связей между тюркскими государствами и подчеркнута важность работы, проводимой в этом направлении Фондом тюркской культуры и наследия", - говорится в публикации.