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В Анкаре обсуждено углубление культурных связей между тюркскими государствами

В Анкаре обсуждено углубление культурных связей между тюркскими государствами Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов обсудил углубление отношений в сфере культуры между тюркскими государствами с председателем Международного фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкуловой и своим казахстанским коллегой Еркебуланом Сапиевым.
Внешняя политика
16 января 2024 г. 21:45
В Анкаре обсуждено углубление культурных связей между тюркскими государствами

Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов обсудил углубление отношений в сфере культуры между тюркскими государствами с председателем Международного фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкуловой и своим казахстанским коллегой Еркебуланом Сапиевым.

Как сообщает Report, об этом азербайджанский дипломат написал в социальной сети Х.

"Посол Рашад Мамедов принял председателя Международного фонда тюркской культуры и наследия Актот Раимкулову и посла Казахстана в Анкаре Еркебулана Сапиева. На встрече был обсужден вопрос углубления культурных связей между тюркскими государствами и подчеркнута важность работы, проводимой в этом направлении Фондом тюркской культуры и наследия", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan səfiri qazaxıstanlı həmkarı və beynəlxalq fond sədri ilə mədəniyyət sahəsində əlaqələri müzakirə edib

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