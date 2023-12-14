В Анкаре обсудили вопрос возвращения в Западный Азербайджан

В Анкаре обсудили вопрос возвращения в Западный Азербайджан.

В Анкаре обсудили вопрос возвращения в Западный Азербайджан.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Турции.

Сообщается, что с участием делегации рабочей группы по азербайджано-турецкому межпарламентскому сотрудничеству Милли Меджлиса Азербайджана, находящейся с визитом в Анкаре, в Анкарском университете состоялось мероприятие в формате круглого стола на тему возвращения в Западный Азербайджан.

Председатель Общины Западного Азербайджана, депутат ММ Азиз Алекперли выступил с презентацией о деятельности, целях и задачах организации и отметил важность признания и обеспечения международным сообществом основных прав жителей Западного Азербайджана.

В завершение мероприятия участники сделали памятное фото перед деревом, посаженным общенациональным лидером Гейдаром Алиевым перед ректоратом университета Анкары в 2001 году, и почтили светлую память великого лидера.