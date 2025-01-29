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В Анкаре началась 2-я трехсторонняя министерская встреча Азербайджана, Турции и Узбекистана

В Анкаре началась 2-я трехсторонняя министерская встреча Азербайджана, Турции и Узбекистана В Анкаре началась 2-я трехсторонняя министерская встреча Азербайджана, Турции и Узбекистана
Внешняя политика
29 января 2025 г. 12:46
В Анкаре началась 2-я трехсторонняя министерская встреча Азербайджана, Турции и Узбекистана

В Анкаре проходит 2-я трехсторонняя встреча министров иностранных дел, экономики (торговли) и транспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана.

Как сообщает Report, в качестве принимающей стороны со вступительной речью на заседании выступил глава МИД Турции Хакан Фидан.

Азербайджанскую делегацию на заседании возглавляет глава МИД Джейхун Байрамов, узбекистанскую – глава МИД Бахтиёр Саидов.

Ожидается, что по итогам мероприятия стороны подпишут Анкарскую декларацию и примут совместный План действий на предстоящий период. Также будет согласована дорожная карта по реализации данного Плана действий.

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Версия на азербайджанском языке Ankarada Azərbaycan, Türkiyə və Özbəkistan nazirlərinin üçtərəfli görüşü başlayıb

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