В Анкаре началась 2-я трехсторонняя министерская встреча Азербайджана, Турции и Узбекистана

В Анкаре началась 2-я трехсторонняя министерская встреча Азербайджана, Турции и Узбекистана

В Анкаре проходит 2-я трехсторонняя встреча министров иностранных дел, экономики (торговли) и транспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана.

Как сообщает Report, в качестве принимающей стороны со вступительной речью на заседании выступил глава МИД Турции Хакан Фидан.

Азербайджанскую делегацию на заседании возглавляет глава МИД Джейхун Байрамов, узбекистанскую – глава МИД Бахтиёр Саидов.

Ожидается, что по итогам мероприятия стороны подпишут Анкарскую декларацию и примут совместный План действий на предстоящий период. Также будет согласована дорожная карта по реализации данного Плана действий.