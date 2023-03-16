О нас

Ильхам Алиев принимает участие во внеочередном саммите глав государств ОТГ

Ильхам Алиев принимает участие во внеочередном саммите глав государств ОТГ В столице Турции городе Анкаре стартовал чрезвычайный саммит глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).
Внешняя политика
16 марта 2023 г. 14:20
Ильхам Алиев принимает участие во внеочередном саммите глав государств ОТГ

16 марта в Анкаре по инициативе президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева проходит внеочередной саммит глав государств Организации тюркских государств.

Как сообщает Report, в мероприятии принимает участие глава государства Ильхам Алиев.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган встретил президента Азербайджана Ильхама Алиева, других глав государств и правительств.

Затем было сделано совместное фото.

Х Х Х

Отметим, что мероприятие планировалось провести в Шуше, однако в связи со страшным землетрясением, произошедшим в Турции, президент Ильхам Алиев выступил с предложением провести Саммит в Анкаре с целью поддержки братской страны. После согласования с руководством других стран-участниц было принято соответствующее решение, что еще раз свидетельствует об азербайджано-турецком братстве, взаимной поддержке и уважении в тюркском мире.

Саммит, посвященный теме "Бедствие - управление чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь", станет платформой, на которой на самом высоком уровне будут обсуждаться вопросы, связанные с чрезвычайной ситуацией, вызванной землетрясением в южных и юго-восточных регионах Турции. Лидеры уделят внимание созданию в рамках Организации тюркских государств механизмов тесного многостороннего сотрудничества и координации в борьбе со стихийными бедствиями, проведут консультации относительно актуальных вызовов, с которыми сталкивается регион.

13:54

В столице Турции Анкаре стартовал чрезвычайный саммит глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, в саммите принимают участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, лидеры стран-наблюдателей: президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и председатель Народного Совета (Халк Маслахаты) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Турецкая республика Северного Кипра, получившая статус наблюдателя на прошлогоднем Самаркандском саммите, примет участие в саммите впервые.

На встрече, которая проводится в знак солидарности с Турцией в связи с сильными землетрясениями, произошедшими в братской стране 6 февраля, будут обсуждены вопросы, связанные с развитием сотрудничества в борьбе со стихийными бедствиями и их последствиями, состоится обмен мнениями по общим вопросам повестки дня.

В рамках саммита также планируются двусторонние встречи Эрдогана с лидерами государств ОТГ.

По завершение мероприятия состоится пресс-конференция.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev Ankarada TDT-nin Fövqəladə Zirvə görüşündə iştirak edir - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоExtraordinary Summit of Heads of State of OTS kicks off in Ankara

Экслюзивные новости

Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
15 марта 2023 г. 17:22
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
15 марта 2023 г. 14:59
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
15 марта 2023 г. 12:33
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
14 марта 2023 г. 13:30
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
13 марта 2023 г. 11:31
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
10 марта 2023 г. 17:09
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
10 марта 2023 г. 15:09
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
8 марта 2023 г. 10:49
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
7 марта 2023 г. 14:07
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
6 марта 2023 г. 18:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi