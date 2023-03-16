Ильхам Алиев принимает участие во внеочередном саммите глав государств ОТГ

В столице Турции городе Анкаре стартовал чрезвычайный саммит глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

16 марта в Анкаре по инициативе президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева проходит внеочередной саммит глав государств Организации тюркских государств.

Как сообщает Report, в мероприятии принимает участие глава государства Ильхам Алиев.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган встретил президента Азербайджана Ильхама Алиева, других глав государств и правительств.

Затем было сделано совместное фото.

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Отметим, что мероприятие планировалось провести в Шуше, однако в связи со страшным землетрясением, произошедшим в Турции, президент Ильхам Алиев выступил с предложением провести Саммит в Анкаре с целью поддержки братской страны. После согласования с руководством других стран-участниц было принято соответствующее решение, что еще раз свидетельствует об азербайджано-турецком братстве, взаимной поддержке и уважении в тюркском мире.

Саммит, посвященный теме "Бедствие - управление чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь", станет платформой, на которой на самом высоком уровне будут обсуждаться вопросы, связанные с чрезвычайной ситуацией, вызванной землетрясением в южных и юго-восточных регионах Турции. Лидеры уделят внимание созданию в рамках Организации тюркских государств механизмов тесного многостороннего сотрудничества и координации в борьбе со стихийными бедствиями, проведут консультации относительно актуальных вызовов, с которыми сталкивается регион.

13:54

В столице Турции Анкаре стартовал чрезвычайный саммит глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, в саммите принимают участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, лидеры стран-наблюдателей: президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и председатель Народного Совета (Халк Маслахаты) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Турецкая республика Северного Кипра, получившая статус наблюдателя на прошлогоднем Самаркандском саммите, примет участие в саммите впервые.

На встрече, которая проводится в знак солидарности с Турцией в связи с сильными землетрясениями, произошедшими в братской стране 6 февраля, будут обсуждены вопросы, связанные с развитием сотрудничества в борьбе со стихийными бедствиями и их последствиями, состоится обмен мнениями по общим вопросам повестки дня.

В рамках саммита также планируются двусторонние встречи Эрдогана с лидерами государств ОТГ.

По завершение мероприятия состоится пресс-конференция.