В американском университете состоялось мероприятие, посвященное наследию Гейдара Алиева

В рамках мероприятий, связанных с объявлением 2023 года в Азербайджане "Годом Гейдара Алиева" распоряжением президента Ильхама Алиева, посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим в рамках визита в Техас принял участием в организованном в Техасском университет

В рамках мероприятий, связанных с объявлением 2023 года в Азербайджане "Годом Гейдара Алиева" распоряжением президента Ильхама Алиева, посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим в рамках визита в Техас принял участием в организованном в Техасском университете A&M мероприятии "Перспективные альтернативные источники энергоснабжения и транспортные маршруты: вечное наследие Гейдара Алиева".

Об этом Report сообщили в посольстве.

Было отмечено, что цель мероприятия заключается в информировании участников о дальновидной политике Гейдара Алиева, заложившей основы независимости нашей страны и развития во всех сферах, в том числе в энергетике и коммуникациях, и повышении осведомленности об успешном пути развития нашей страны.

В своем выступлении посол предоставил информацию о текущей политике Азербайджана в области энергетики и коммуникаций, роли нашей страны в обеспечении энергетической безопасности Европы, работе, проделанной в направлении перехода на альтернативные источники энергии на фоне вызовов, возникающих в связи с глобальным изменением климата, и региональных проектах, инициаторами которых является Азербайджан. Участники мероприятия также были проинформированы о выгодных инфраструктурных проектах, реализуемых в направлении трансформации в транзитную страну между Востоком и Западом, и открытии находящегося на повестке дня Зангезурского коридора, что создаст широкие возможности в сфере транспорта и перевозок.

Посол Хазар Ибрагим подчеркнул, что все эти успехи были достигнуты в результате мудрой и дальновидной политики Гейдара Алиева. Затем дипломат провел дискуссии касательно вышеуказанных тем и ответил на вопросы участников.