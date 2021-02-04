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В Американском университете прошел онлайн-брифинг в связи с Отечественной войной

В Американском университете прошел онлайн-брифинг в связи с Отечественной войной По приглашению Американского университета в Вашингтоне посол Азербайджанской Республики в США Элин Сулейманов провел онлайн-брифинг, посвященный итогам 44-дневной Отечественной войны
Внешняя политика
4 февраля 2021 г. 08:02
В Американском университете прошел онлайн-брифинг в связи с Отечественной войной

По приглашению Американского университета в Вашингтоне посол Азербайджанской Республики в США Элин Сулейманов провел онлайн-брифинг, посвященный итогам 44-дневной Отечественной войны.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджанской Республики в США, на панели посол ответил на многочисленные вопросы профессора Кейт Дарден и аудитории, присоединившейся к брифингу через интернет. По информации, предоставленной университетом после мероприятия, брифинг запомнился наибольшим количеством зрителей среди подобных мероприятий вуза. Было отмечено, что среди зрителей было много армян.

После объявления о мероприятии Американским университетом армянские радикалы развернули кампанию оскорблений и угроз в адрес нашей страны, посольства Азербайджана в США, озвучивали заявления на почве ненависти и даже призвали университет отменить брифинг. Армянская сторона была обеспокоена тем, что истина будет доведена до сведения общественности и академических кругов США, и пыталась предотвратить это событие. Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики выразило официальную позицию в отношении вызовов и угроз в отношении нашей страны и наших дипломатов на почве этой ненависти.

Обсуждения затрагивали истории войны, ее причины, ситуацию после боевых действий и будущее Южного Кавказа. Посол рассказал о постоянных попытках армянской стороны сорвать мирные переговоры, провокационных заявлениях премьер-министра Армении Никола Пашиняна и бывшего министра обороны Давида Тонояна, а также о военной риторике.

Посол также обратил внимание на военную провокацию, совершенную Арменией в отношении нашей страны в направлении Товуза 12-14 июля 2020 года. Он отметил, что провокационные заявления и риторика армянских радикалов в первую очередь влияют на будущее Армении.

Э.Сулейманов подчеркнул важность совместного сотрудничества для будущего азербайджанского и армянского народов, а также региона в целом на фоне новой ситуации в регионе, подчеркнув важность транспортных, инфраструктурных и экономических проектов. Он призвал армянский народ жить в мире с Азербайджаном и другими соседями и выбрать благополучное будущее.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоAmerika Universitetində Vətən müharibəsi ilə bağlı onlayn brifinq keçirilib

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