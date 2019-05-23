​В американском штате Южная Каролина 28 мая объявили Днем Азербайджана

В американском штате Южная Каролина 28 мая объявлен Днем Азербайджана.

Соответствующее заявление подписал губернатор штата Генри Макмастер.

В заявлении отмечается, что 28 мая 1918 года была создана АДР - первое светское парламентское государство в истории мусульманского Востока, которое было признано со стороны других демократических государств, включая США. Подчеркивается, что АДР за короткий срок независимости предоставил право выбора всем гражданам независимо от их пола, расовой, этнической и религиозной принадлежности, а также впервые в мусульманском мире обеспечил предоставление женщинам избирательного права.

Также отмечается, что в течение последних 28 лет Азербайджан укрепил свою независимость и суверенитет. В настоящее время страна является стратегическим партнером и союзником Штатов в Каспийском регионе.