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В американском штате Пенсильвания состоялась презентация об Азербайджане

В американском штате Пенсильвания состоялась презентация об Азербайджане В американском штате Пенсильвания состоялась презентация об Азербайджане.
Внешняя политика
31 мая 2022 г. 22:44
В американском штате Пенсильвания состоялась презентация об Азербайджане

В американском штате Пенсильвания состоялась презентация об Азербайджане.

Как передает Report со ссылкой на посольства Азербайджана в США, посол нашей страны Хазар Ибрагим посетил в регионе Венанго музей нефти "Drake Well". Во время визита куратор Суи Битес дал подробную информацию о музее.

В презентации приняли участие также представители местного сообщества, а также мэр Ойл-Сити Билл Мун, мэр Титусвилля Джон Кроуч, комиссары округа Венанго Сэм Брийен и Майк Дулани и представители офиса конгрессмена США Глена Томпсона.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-ın Pensilvaniya ştatında Azərbaycanla bağlı təqdimat olub

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