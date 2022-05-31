В американском штате Пенсильвания состоялась презентация об Азербайджане

В американском штате Пенсильвания состоялась презентация об Азербайджане.

В американском штате Пенсильвания состоялась презентация об Азербайджане.

Как передает Report со ссылкой на посольства Азербайджана в США, посол нашей страны Хазар Ибрагим посетил в регионе Венанго музей нефти "Drake Well". Во время визита куратор Суи Битес дал подробную информацию о музее.

В презентации приняли участие также представители местного сообщества, а также мэр Ойл-Сити Билл Мун, мэр Титусвилля Джон Кроуч, комиссары округа Венанго Сэм Брийен и Майк Дулани и представители офиса конгрессмена США Глена Томпсона.