 Наверх

В американском городе Орвайн 28 мая объявлен Национальным днем Азербайджана

В американском Орвайне 28 мая объявлен Национальным днем Азербайджана

В американском городе Орвайн штата Калифорния 28 мая объявлен Национальным Днем Азербайджана.

Как сообщили Report в Генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, соответствующую декларацию подписала мэр города Кристина Шеа (Christina Shea). 

В декларации, направленной в Генконсульство Азербайджана, подчеркивается, что азербайджанцы и американцы, идя рука об руку, продолжают вносить неоценимый вклад в социальную и экономическую жизнь страны. 

Отмечается, что крепкие азербайджано-американские семейные узы, общественная поддержка и богатое культурное наследие укрепляют и содействуют развитию США. 

В заключение указано, что Городской совет Орвайна провозглашает 28 мая Национальным Днем Азербайджана.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние

Последние новости



Orphus sistemi