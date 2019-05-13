В американском городе Орвайн 28 мая объявлен Национальным днем Азербайджана

В американском городе Орвайн штата Калифорния 28 мая объявлен Национальным Днем Азербайджана.

Как сообщили Report в Генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, соответствующую декларацию подписала мэр города Кристина Шеа (Christina Shea).

В декларации, направленной в Генконсульство Азербайджана, подчеркивается, что азербайджанцы и американцы, идя рука об руку, продолжают вносить неоценимый вклад в социальную и экономическую жизнь страны.

Отмечается, что крепкие азербайджано-американские семейные узы, общественная поддержка и богатое культурное наследие укрепляют и содействуют развитию США.

В заключение указано, что Городской совет Орвайна провозглашает 28 мая Национальным Днем Азербайджана.