В американском городе Санта-Моника 28 мая отметили как Национальный день Азербайджана

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ В американском городе Санта-Моника, штат Калифорния, 28 мая отметили как Национальный день Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Соответствующую декларацию подписал мэр города Тэд Уинтер (Ted Winterer). В декларации, направленной в Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе, подчеркивается, что азербайджанский народ впервые во всем мусульманском мире создал первую светскую и демократическую республику, где за короткий период был достигнут огромный прогресс, впервые не только в мусульманском мире, но и раньше ряда передовых государств женщинам было предоставлено избирательное право.

В декларации отмечается, что АДР была признана не только США, но и другими демократическими странами. Подчеркивается, что в 1991 году после восстановления независимости Азербайджана США одним из первых признали ее, наладив дипломатические отношения. В декларации отмечено, что с момента восстановления независимости Азербайджана суверенитет и независимость страны еще более укрепились, превратив государство в самое быстро развивающееся и передовое государство, и ныне Азербайджан обладает наиболее крупной экономикой региона и является самым большим торговым партнером США на Южном Кавказе.

В документе подчеркивается, что усилиями Генкосульства в Лос-Анджелесе за последние годы налажено тесное сотрудничество между Азербайджаном и городом Санта-Моника. В декларации отмечено, что 28 мая объявлен в Санта-Монике Национальным днем Азербайджана.