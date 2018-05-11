В американском городе Санта-Фе 28 мая объявлено "Национальным днем Азербайджана"

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ В столице американского штата Нью-Мексико, городе, Санта-Фе, 28 мая 2018 года объявлено "Национальным днем Азербайджана".

Как сообщили Report в Генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, в связи с этим мэр города Алан Вебер подписал соответствующую декларацию.

В направленной в Генконсульство декларации подчеркивается, что азербайджанский народ создал первую в мусульманском мире светскую и демократическую республику, в данной республике за короткий срок было осуществлено большое количество реформ, женщинам здесь впервые не только в мусульманском мире, но и впервые среди ряда продвинутых стран того периода дали право голоса. Также отмечается, что эта республика была признана США и другими демократическими государствами.

В декларации говорится, что после восстановления Азербайджаном независимости в 1991 году США был одним из первых государств, признавших его и наладивших дипотношения. Кроме того, было подчеркнуто, что после восстановления Азербайджаном независимости страна укрепила суверенитет и независимость, превратилась в одно из стремительно развивающихся и модернизирующихся государств мира. На сегодняшний день Азербайджан обладает самой крупной экономикой в регионе и является самым крупным торговым партнером США на Южном Кавказе.

В документе также отмечается, что посредством Генконсульства в Лос-Анджелесе со штатом Нью-Мексико в последние годы налажены прочные связи.

В завершении декларации подчеркивается, что 28 мая в городе Санта-Фе объявлено "Национальным днем Азербайджана".