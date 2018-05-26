В американском городе Сан-Диего 28 мая объявлено днем 100-летия АДР

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ В американском городе Сан-Диего, штат Калифорния, 28 мая объявлено днем 100-летия Азербайджанской Демократической Республики.

Как сообщили Report в Генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, мэр Сан-Диего, председатель и все члены городского совета подписали соответствующую декларацию.

В документе отмечается, что азербайджанский народ создал первую в мусульманском мире светскую и демократическую республику, в данной республике за короткий срок было осуществлено большое количество реформ, женщинам здесь впервые не только в мусульманском мире, но и впервые среди ряда продвинутых стран того периода дали право голоса. Также отмечается, что эта республика была признана США и другими демократическими государствами.

В декларации подчеркивается, что после восстановления Азербайджаном независимости в 1991 году США был одним из первых государств, признавших его и наладивших дипотношения. Кроме того, было подчеркнуто, что после восстановления Азербайджаном независимости страна укрепила суверенитет и независимость, превратилась в одно из стремительно развивающихся и современных государств мира. На сегодняшний день Азербайджан обладает самой крупной экономикой в регионе и является самым крупным торговым партнером США на Южном Кавказе.

В документе также отмечается, что посредством Генконсульства в Лос-Анджелесе с городом Сан-Диего в последние годы налажены прочные связи.

В завершении декларации подчеркивается, что 28 мая в городе Сан-Диего объявлено "Днем 100-летия АДР".

Отметим, что город Сан-Диего с населением 1,4 млн человек и ВВП в размере 206 млрд долларов является вторым по величине городом в штате Калифорния и восьмым в США.

Официальные отношения между Сан-Диего и Баку были налажены в 2011 году.