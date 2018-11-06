В американском городе Монтерей 9 ноября объявлено Днем государственного флага Азербайджана

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ В городе Монтерей в штате Калифорния, США, отметили 100-летие государственного флага Азербайджана.

Как сообщает Report, по инициативе Генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе, расположенная в центре города Монтерей улица Алварадо была украшена от начала до конца флагами Азербайджана.

Кроме того, 9 ноября объявлено в Монтерее Днем государственного флага Азербайджана. В связи с этим мэр города Клайд Роберсон (Clyde Roberson) подписал соответствующую декларацию.

В документе подчеркивается, что 9 ноября 1918 года азербайджанский триколор, состоящий из синего, красного и зеленого цветов, был утвержден в качестве Государственного флага Азербайджана, в 1991 году после восстановления независимости этот же флаг был объявлен Государственным флагом Азербайджанской Республики.

В декларации отмечается, что Азербайджан продолжает оставаться союзником и стратегическим партнером США, и на международном уровне признана моделью успешной страны, где в условиях мира и гармонии проживают вместе мусульмане, христиане и евреи.

В декларации также отмечено, что города Монтерей и азербайджанский Лянкяран стали побратимами в 2011 году.

В конце декларации мэр К.Роберсон от имени городского совета и населения города объявил 9 ноября в Монтерее Днем государственного флага Азербайджана и призвал всех жителей города отметить этот праздник.