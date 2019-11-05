В Альянсе евреев-республиканцев США состоялась посвященная Азербайджану презентация

По приглашению одной из авторитетных еврейских организаций США – Альянса евреев-республиканцев (Jewish Republican Alliance - JRA) генконсул Азербайджана в Лос-Анжелесе Насими Агаев выступил с презентацией Азербайджана перед членами организации.

Об этом Report сообщили в генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Выступившие до презентации соучредители Альянса Мич Сильберман и Марк Видавер отметили стратегическую важность Азербайджана для США и Израиля, высоко оценили древние традиции толерантности и мультикультурализма нашей страны.

Генконсул Насими Агаев в своем выступлении подробно рассказал об истории независимости нашей страны, довел до сведения имеющуюся в Азербайджане межрелигиозную гармонию, древние традиции мультикультурализма и толерантности.

Кроме того, Н.Агаев отметил, что между Азербайджаном и Израилем имеется успешное сотрудничество в различных сферах.

В своем выступлении генконсул также рассказал об агрессии и захватнической политике Армении в отношении Азербайджана, отметил, что в защите наших земель принимали участие и являющиеся гражданами нашей страны евреи, а один из них – горский еврей Альберт Агарунов героически погиб при обороне Шуши и стал Национальным героем Азербайджана.

После выступления Н.Агаев отметил на многочисленные вопросы участников.