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В Алматы состоялась международная конференция, посвященная эпосу "Алпамыш-батыр"

В Алматы состоялась международная конференция, посвященная эпосу "Алпамыш-батыр" 11:25
Внешняя политика
18 октября 2024 г. 11:48
В Алматы состоялась международная конференция, посвященная эпосу Алпамыш-батыр

17-18 октября в Доме Дружбы в Алматы, Национальная комиссия Республики Казахстан по ЮНЕСКО и ИСЕСКО, Фонд тюркской культуры и Наследия, Национальный комитет Казахстана по нематериальному культурному наследию и Институт искусств и литературы имени Мухтара Ауэзова провели международную научно-теоретическую конференцию на тему "Духовное наследие тюркских народов в контексте мировой цивилизации: эпос "Алпамыш-батыр".

Как сообщает Report, выступившая на церемонии открытия мероприятия президент Фонда тюркской культуры и Наследия Актоты Раимкулова, рассказала о масштабной деятельности возглавляемой ею организации по продвижению на международной арене тюркской культуры и наследия.

Она подчеркнула, что реализуемые Фондом проекты играют важную роль в реставрации и музеефикации, научно-образовательном, просветительском и творческом направлениях.

Раимкулова, среди актуальных проектов Фонда, отметила Конвенцию об охране культурного наследия Тюркского мира, многоязычный каталог совместных объектов Тюркского культурного наследия TurkHeritage, цифровую платформу TurkDiscovery, на которой транслируется серия документальных фильмов с широким освещением общетюркских ценностей: "Фондом выпущены книжные серии "Выдающиеся личности Тюркского мира", "Литературные жемчужины Тюркского мира", "Научные жемчужины Тюркского мира". Кроме того, проводится работа по реализации программ обмена опытом, объединяющих специалистов тюркского мира в различных сферах, по созданию в городах различных центров по тюркскому наследию и творчеству, реализации мероприятий, способствующих популяризации тюркского культурного наследия".

На конференции также состоялась презентация эпоса "Алпамыш-батыр", изданного на казахском, русском и английском языках в рамках сотрудничества Фонда Тюркской Культуры и Наследия и Института искусств и литературы имени Мухтара Ауэзова. Целью издания эпоса на различных языках является сохранение общего духовного наследия тюркских народов, а также доведение его до широкой международной аудитории.

Конференция продолжилась панелями и сессиями с выступлениями и докладами известных ученых из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Монголии и Российской Федерации (Уфа, Казань, Новосибирск) по темам, касающимся эпоса "Алпамыш-батыр", а также общетюркских эпических традиций, фольклорного наследия и аспектов углубленного изучения этой области.

Также, в рамках данной конференции состоялось обсуждение номинации эпоса международными экспертами для включения в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Значимость таких целей, как международное признание и сохранение тюркской литературы и культуры на фоне единства фольклорного наследия и современности, являлось одним из ключевых аспектов данного мероприятия.

В конференции приняли участие ученые из тюркских государств, а также лингвисты, историки, философы, дастановеды, фольклористы, литературоведы, искусствоведы, культурологи, профессора высших учебных заведений из различных стран.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Türk xalqlarının mənəvi irsi dünya sivilizasiyası kontekstində: “Alpamış Batır” dastanı” mövzusunda beynəlxalq elmi-nəzəri konfrans keçirilib

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